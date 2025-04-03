Tokat’ta Tır İle Minibüs Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Tokat’ta bir tır ile bir minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Sivas yönünden Tokat’a ilerleyen C. A. yönetimindeki 34 DFV 319 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle karşı şeride geçti.

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Kontrolden çıkan tır, Tokat’tan Artova istikametine giden M. Y. idaresindeki 60 M 2306 plakalı minibüse çarptı. Bu talihsiz olayda minibüs şoförü ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı. Kaza anını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla şehrindeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme çalışmalarına başlandı.