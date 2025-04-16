Tokat’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

TOKAT’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Tokat’ta gerçekleştirilen bir operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda dikkat çeken durum ise uyuşturucunun bir patiğin içine gizlenmiş olmasıydı. Olayla alakalı olarak 5 şüpheli tutuklandı.

GÖZATINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, planlı bir operasyon düzenleyerek 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu operasyon sırasında 10 bin 301 adet sentetik ecza hapı, 158.5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5.41 gram metamfetamin ve 110 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bir kısmı koltuk altına, çanta ve kıyafetlerin içine gizlenmiş şekilde bulundu.

PATIĞA SAKLANAN UYUŞTURUCU

Ekiplerin dikkatinden kaçmayan bir başka gizleme yöntemi ise bir patiğin içine yerleştirilmiş bonzai oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda 5 kişi tutuklandı, 3 kişi için ise adli kontrol kararı verildi.