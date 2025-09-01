Tokat’ta Yangın, 2 Hektar Zarar Gördü

ORTAMDAKİ ALEVLERİN SÖNDÜRÜLMESİ

Tokat’ta meydana gelen orman yangını, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, merkezde bulunan Çamlıbel beldesi Güzelce köyü yakınlarında, henüz bilinmeyen bir sebeple anız olarak başladı ve kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

YANGININ ETKİLERİ

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü, Çamlıbel Belediyesi itfaiyesi ve bölgedeki vatandaşlar, yaklaşık bir saat süren yoğun bir çabayla yangını söndürdü. Yangının sonucunda tahminen 2 hektarlık bir alan zarar görmüş durumda.