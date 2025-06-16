Tokat’ta Yangın Dronla Görüntülendi

YANGININ ÇIKTIĞI MAHALLEDE HIZLI MÜDAHALE

Tokat’ın Gülbaharhatun Mahallesi’nde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın ortaya çıktı. Alevler hızla binayı kaplayarak büyüdü. Yangın anında olay yerine yapılan ihbar ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.

DRON GÖRÜNTÜLERİ YANGINI BELGELEDİ

İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı fakat maddi zarar meydana geldi. Yangının neredeyse tamamen yandığı anlar ise dronla havadan görüntülendi. Bu görüntülerde alevlerin şiddeti ve çıkan dumanın geniş bir alana yayılması dikkat çekti. Yangının meydana geliş sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.