Tokat’ta Yangın, Ev Ve Ahır Yandı

ZİLE İLÇESİNDE YANGIN MEYDANA GELDİ

Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ve ahır tamamen kullanılmaz hale geldi. İlçenin Karacaören köyünde Hatun Tokgöz’e ait olan iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

VATANDAŞLAR İTFAİYEYE HABER VERDİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yaklaşık bir saatlik bir mücadele gerçekleştirdi. Söz konusu yangın sonucunda ev ve ahır durumu kötüleşerek kullanılmaz hale geldi.