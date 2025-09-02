Tokat’ta Yangın, Garaj Yandı

YANGININ KAYNAĞI BELİRSİZ

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen yangında bir garaj ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Mahmut Uğur’a ait alanlarda akşam saatlerinde başladığı öğrenildi. Kısa sürede büyüyen alevler, samanlıkta bulunan saman balyalarını da etkisi altına aldı. Yangın, kısa sürede büyük bir ışık kaynağı haline gelerek geceyi aydınlattı.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yapılan müdahaleler sonunda alevler kontrol altına alındı. Ancak, trajik bir şekilde yaklaşık 300 saman balyası tamamen yanarak zarar gördü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için şimdi incelemeler devam ediyor.