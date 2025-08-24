Tokat’ta Yangın İtfaiye ile Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE MÜDAHELE

Tokat’ta meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi ile bir saatte kontrol altına alındı. Yangın, saat 15.30 civarında merkeze bağlı Çayören köyü civarında başladı. Alevleri gören bölge halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, AFAD, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler etkin bir şekilde müdahale ederken, çevrede bulunan vatandaşlar da köpekler ve küreklerle yangını söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Yaklaşık bir saatlik yoğun bir müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ederken, yangının nedeninin tespit edilmesi amacıyla incelemeler başlatıldı.