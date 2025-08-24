Haberler

Tokat’ta Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

TOKAT’TA YANGIN

Tokat’ta bir kumaş deposunda meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kent merkezine bağlı Söngüt köyünde yer alan bu kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle bir yangın çıkmış durumda. Olayı gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına müdahale ettiğini ve kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardığını belirtti. Yazıcıoğlu, ekiplerin şu anda soğutma çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

