Tokat’ta Yangın, Siyah Duman Yükseldi

ATIK KUMAŞ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Tokat’ta bir atık kumaş deposunda yangın başladığı bildiriliyor. Olay sonucu gökyüzü siyah dumanlarla doldu. Edinilen bilgilere göre, Tokat merkeze bağlı Söngüt köyündeki atık kumaş deposundan çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aktardı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın nedeniyle gökyüzü karanlık bir duman bulutuyla kaplanırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeni ve büyüklüğü hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

Pamukkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Pamukkale'deki Honaz Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, gece boyunca süren müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları için 380 personel ve 9 helikopter görevde.
Arhavi Off-Road Yarışları Heyecan Dolu

51. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde yapılan off-road yarışlarında iki aracın devrilmesiyle yaralanma olmadan olay atlatıldı; pilotların soğukkanlılığı takdir topladı.

