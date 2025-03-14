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Tokat’ta Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

YAŞLI ADAM ATEŞTEN KURTULAMADI

Tokat’ta ot temizliği için ateş yakan bir yaşlı adam, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Olay, kent merkezinin yaklaşık 28 kilometre uzağındaki Çökelikkışla köyünde gerçekleşti. İddiaya göre, 85 yaşındaki Halil Çelik’in bir süre haber alınamaması üzerine yakınları, durumu araştırmaya başladı.

CESET VE DURUMUN BİLDİRİLMESİ

Köyün giriş kısmında, hayrına yaptırdığı çeşmenin yanında bir ceset gören köylüler, durumu hemen muhtara iletti. Olay yerine giden köy halkı, yerde yatan kişinin Halil Çelik olduğunu ve yaşamını yitirdiğini öğrendi. İlk incelemelere göre, Çelik’in çeşme çevresindeki otları temizlemek için yaktığı ateşin kontrolünü kaybettiği ve bu nedenle alevlerin arasında kaldığı düşünülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylar araştırılıyor. Halil Çelik’in, köyde tanınan ve sevilen bir kişi olduğu öğrenildi. Bu trajik olay, çevre sakinlerinde derin bir üzüntü yarattı.

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