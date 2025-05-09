Tokat’ta Yasa Dışı Araç Operasyonu

TOKAT MERKEZLİ OPERASYON

Tokat’ta, çalıntı ve çenç araçlara yönelik gerçekleştirilen büyük bir operasyon, Tokat ve Sivas illerini kapsıyor. Bu operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alınırken, 30’dan fazla araç ve yedek parça ele geçirildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı düzenlemeleri ile çalıntı, hacizli ve şasi veya motor numarası değiştirilmiş araçlara odaklandı.

Yapılan operasyonda, iki ilde 21 forskellige adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu esnada, binek araçlar, çekiciler ve motor blokları dahil olmak üzere 30’dan fazla vasıta ve çok sayıda yedek parça ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemelerde, bazı araçların şasi ve motor numaralarının değiştirilmiş, pek çoğunun ise pert kaydına sahip olduğu saptandı. Bu araçların yasa dışı yollarla tekrar trafiğe çıkarıldığı öğrenildi.

Ayrıca, söz konusu araçların Tokat merkezindeki birçok otoparktan yasadışı bir şekilde çıkarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu düşünülen Y.A., Mart ayında tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan diğer şüpheliler arasında B.K., M.M.B., U.K.U., O.M.S., S.E., B.A., E.B., M.K., Ö.S., A.Y., S.Y., A.C. ve A.A. yer alıyor. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.