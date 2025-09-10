Haberler

Tokat’ta YEDAM’ın Tanıtımı Yapıldı

YEŞİLAY EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ TANITILDI

Tokat’ta, Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) tanıtımı belediye personeline yapıldı. Bu etkinlik, Yeşilay Tokat Şubesi tarafından organize edildi. YEDAM’ın, tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılarına ve onların yakınlarına ücretsiz psikolojik ile sosyal destek sağladığı bilgisi katılımcılara aktarıldı.

DAĞITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Tanıtım kapsamında, katılımcılara YEDAM hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca tanıtım afişleri, yerel reklam panolarına asıldı. Yeşilay Tokat Şubesi’nin yetkilileri, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

