Haberler

Tokat’taki Düğün Konvoyunda Tehlikeli Yarış

DÜĞÜN KONVOYUNDA TEHLİKELİ YARIŞ

Tokat’ta bir düğün konvoyu sırasında yaşananler, trafikte seyreden vatandaşları şaşkına çevirdi. Gelin ve damadın mutluluğunu kutlamak amacıyla yola çıkan konvoyda iki sürücü, gelenekleri yerine getirmek için adeta kıyasıya bir mücadele içine girdi. Bu sırada, araçlarını bilerek birbirine sürtme eylemi, trafiği ciddi şekilde tehlikeye attı.

SÜRÜCÜLER ARASINDAKİ YARIŞ

Konvoyun önünde ilerlemek için yarışan iki araç, zaman zaman birbirlerine oldukça yakınlaşıp çarpma noktasına geldi. Görüntülerde, sürücülerin araçlarını bilinçli şekilde yaklaştırarak bu anları adeta bir eğlenceye dönüştürdüğü açıkça görülüyor. Bu tehlikeli anlar, konvoydaki diğer araçlardaki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Yaşanan tehlikeli manevralar, çevredeki vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. İki sürücünün bu inatlaşması, Tokat’taki düğün geleneğinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Düğün konvoyunda, gelin aracının ardından ilk sırada yer alma yarışının gelenek olduğu ileri sürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

KAYSERİ KARIYER MERKEZİ 255 KİŞİYİ İSTİHDAM ETTİ

Kayseri Kariyer Merkezi, nisan ayında 255 kişiyi istihdama kazandırdı ve 27 bin 617 yönlendirme ile toplamda 576 başvuru aldı.
Haberler

Kaçak Akaryakıt Üretimi, 1 Gözaltı

Adana'daki asfalt üretim tesisinde yapılan operasyonda 25 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Bu süreçte bir kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.