Tokat’taki Düğün Konvoyunda Tehlikeli Yarış

DÜĞÜN KONVOYUNDA TEHLİKELİ YARIŞ

Tokat’ta bir düğün konvoyu sırasında yaşananler, trafikte seyreden vatandaşları şaşkına çevirdi. Gelin ve damadın mutluluğunu kutlamak amacıyla yola çıkan konvoyda iki sürücü, gelenekleri yerine getirmek için adeta kıyasıya bir mücadele içine girdi. Bu sırada, araçlarını bilerek birbirine sürtme eylemi, trafiği ciddi şekilde tehlikeye attı.

SÜRÜCÜLER ARASINDAKİ YARIŞ

Konvoyun önünde ilerlemek için yarışan iki araç, zaman zaman birbirlerine oldukça yakınlaşıp çarpma noktasına geldi. Görüntülerde, sürücülerin araçlarını bilinçli şekilde yaklaştırarak bu anları adeta bir eğlenceye dönüştürdüğü açıkça görülüyor. Bu tehlikeli anlar, konvoydaki diğer araçlardaki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Yaşanan tehlikeli manevralar, çevredeki vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. İki sürücünün bu inatlaşması, Tokat’taki düğün geleneğinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Düğün konvoyunda, gelin aracının ardından ilk sırada yer alma yarışının gelenek olduğu ileri sürüldü.