Tokat’taki Operasyonlarda 5 Şüpheli Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARIYLA BAŞARI

Tokat’ta son bir ay içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda toplamda 5 şüpheli tutuklandı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Son bir aylık dönemde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 535 gram kubar esrar, 250 gram bonzai, 17 sentetik hap ve 486 kök kenevir bitkisi elde edildi. Aynı zamanda operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.