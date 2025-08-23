Haberler

Tokat’taki Orman Yangını Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tokat’ta yer alan Gıjgıj Tepesi mevkisinde çıkan orman yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Çam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda, yangının nedeni henüz belirlenemedi. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, Tokat Belediyesi’nin itfaiye ekipleri ve bölge sakinleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahaleleriyle yangın kontrol altına alınırken, şu an soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

VATANDAŞLARIN DESTEK OLDUĞU MÜDAHALE

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıjgıj Tepesi’nin Tokat’ın en yeşil alanlarından biri olduğunu dile getirdi. Yazıcıoğlu, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü, Tokat Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdare ve AFAD ekiplerinin göstermiş olduğu özverili çalışmaları vurguladı. “Gerçekten vatandaşlarımız da takdire şayan, onlar da ellerini taşın altına soktular, büyük bir irade gösterdiler” şeklinde ifadelerde bulundu.

ORMANLARIN DEĞERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ormanların büyük bir kıymete sahip olduğunu belirten Yazıcıoğlu, “Özellikle yaz aylarında Türkiye’nin belli başlı lokasyonlarında yangınlarla karşılaşıyoruz. Tokat’ta da buna benzer bir olay yaşandı, ama hızlı müdahale edildi” diye ekledi. Ekiplerin gece boyu soğutma çalışmaları sürdüreceği hakkında bilgi veren Yazıcıoğlu, yangından etkilenen ormanlık alanın yaklaşık 1 hektar olduğunu da sözlerine ekledi. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÖNEMLİ

Haberler

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Haberler

Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.