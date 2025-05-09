Tokat Ve Sivas’ta Araç Satışı

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI VE TUTUKLAMALAR

Tokat ve Sivas’ta, “change” yöntemiyle çalıntı, hacizli ve hakkında yakalama kararı bulunan araçları başka kişilere sattıkları iddia edilen 13 şüpheliden 8’i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli marka ve modellerdeki yanmış, yakalamalı, hacizli ve ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştiren ve orijinal özelliklerini manipüle eden şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONUN DETAYLARI VE YAKALANANLAR

Tokat ve Sivas’ta tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, A.Y., S.Y., A.C., A.A., M.K., Ö.S., E.B., Y.A., S.E., O.M.S., U.K.U., B.K. ve M.M.B. isimli şahıslar yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M.S., Y.A., S.E., S.Y., U.K.U., A.Y., M.K. ve A.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE SONUÇ

Bu operasyon sırasında, yaklaşık 30 araç ve bu araçlara ait yedek parçalar ele geçirildi. Şüphelilerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve yapılan çalışmaların, bu tür suçların önlenmesi açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.