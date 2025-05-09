Tokat Ve Sivas’ta Operasyon Gerçekleşti

ÇALINTI VE HİLELİ ARAÇLARA YÖNELİK OPERASYON

Tokat ve Sivas’ta gerçekleştirilen çalıntı ve hileli araçlara yönelik operasyonda 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu operasyonda, tutuklanan kişi sayısı 8 oldu. Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Tokat ve Sivas’ta geniş çaplı bir operasyon düzenleyerek çalıntı, hacizli ve şase ya da motor numarası değiştirilmiş olan araçları hedef aldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eş zamanlı olarak 21 farklı adrese yapılan baskınlarda, çekici, binek araçlar ve motor blokları da dahil olmak üzere 30’dan fazla vasıta ile çok sayıda yedek parça ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, bazı araçların pert kayıtlı olduğu ve yasa dışı yollarla trafiğe çıkarıldığı tespit edildi. Bu araçların Tokat’taki belirli otoparklardan illegal yollardan çıkarıldığı da belirlendi ve operasyon sürecinde 13 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR VE ÖRGÜT ELEBAŞI

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden S.E., M.S., S.Y., U.U., A.Y., A.C. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Y.A. ise mart ayında tutuklanarak cezaevine konulmuştu.