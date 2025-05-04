Tokat Yaşayan Miras Festivali Sona Erdi

TOKAT YAŞAYAN MİRAS FESTİVALİ’NİN KAPANIŞI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği “Tokat Yaşayan Miras Festivali”, Uğur Işılak’ın konseriyle noktalandı. Etkinliğin 3. günü, Sulusokak’ta stantları gezen vatandaşların ustalarla sohbet etmeleriyle dolu geçti.
ETKİNLİKLER YAĞBASAN MEDRESESİ’NDE YAPILDI
Festival, çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Yağbasan Medresesi’nde gerçekleştirildi. Uğur Işılak’ın Hüseyin Akbaş Spor Salonu’ndaki konseri, festivalin finalini oluşturdu.