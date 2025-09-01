Toki, 30 İlde 312 Arsa Satıyor

TOKİ’NİN ARSA SATIŞI FIRSATLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 30 ilde toplam 312 arsa satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara’da yapılacak açık artırmalar, yatırımcılar ve arsa sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar oluşturuyor. Bu kapsamda 312 arsanın açık artırması, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda (Küçükçekmece) ve Ankara’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde (Çankaya) düzenlenecek. Katılımcılar açık artırmaya hem yüz yüze hem de internet üzerinden çevrim içi olarak iştirak edebiliyor.

AÇIK ARTIRMA VE TEMİNAT DETAYLARI

Açık artırmaya katılacak kişilerin, arsanın muhammen bedeline göre değişen tutarlarda teminat ödemesi gerekiyor. Teminat bedeli, arsanın değerine göre 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında yer alıyor. Örneğin muhammen bedeli 2,5 milyon TL’ye kadar olan arsalar için 100 bin TL teminat istenirken, 100 milyon TL’nin üzerindeki arsalar için 10 milyon TL’ye kadar teminat talep ediliyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde satışa sunulan tek lot olarak iki taşınmaz için toplamda 50 milyon TL, Tekirdağ Çorlu’daki beş taşınmaz için ise 20 milyon TL teminat bedeli gerekiyor.

ESNEK ÖDEME İMKANLARI VE İLLER

Arsa alıcılarına esnek ödeme alternatifleri de sunuluyor. Katılımcılar, satın aldıkları arsayı ister yüzde 25 peşinatla 48 ay vade, isterlerse yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçenekleriyle ödeme fırsatına sahip oluyor. Bu farklı seçenekler, değişik bütçelere sahip yatırımcılara büyük kolaylık sağlıyor. Satışa çıkarılan arsalar, Türkiye genelinde 30 farklı ili kapsıyor. Bu iller arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Manisa, Mersin, Antalya, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay ve Erzurum gibi büyük şehirlerin yanı sıra Edirne, Yalova, Afyonkarahisar, Bolu, Çorum, Elazığ, Aksaray, Adıyaman, Batman ve Muş gibi iller de bulunuyor.