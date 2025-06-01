TOKİ, Alaşehir’de 254 Konut Açıkladı

TOKİ İHALESİ MÜJDESİ

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek 254 konut için ihale sürecinin başladığını açıkladı. Baybatur, açıklamasında, TOKİ’nin Alaşehir’in Badınca Mahallesi’nde 254 konut için 27 Haziran’da ihaleye çıkacağını belirtti.

HIZLI BİR YAPIM SÜRECİ PLANLIYOR

İhalenin ardından yüklenici firma ile yer tesliminin yapılmasının ardından, konutların inşasının 450 gün içinde tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edilmesinin hedeflendiğini ifade eden Baybatur, “Alaşehir ilçemizin Badınca Mahallesi’nde yapılacak olan 254 konutluk projenin ihale süreci 27 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. İhalenin ardından yüklenici firmaya yapılacak yer teslimiyle birlikte, konutların inşasının 450 günde tamamlanması ve hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.” dedi.

YENİ KONUT PROJESİNİN ÖNEMİ

Bu projenin, vatandaşların güvenli, modern ve yüksek yaşam kalitesine sahip konutlara ulaşmaları açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren Baybatur, “AK Parti hükümetleri döneminde ülkemizde olduğu gibi Manisa’da da konut ihtiyacına yönelik ciddi adımlar atılmış, TOKİ aracılığıyla binlerce vatandaşımız ev sahibi olmuştur. Depreme dayanıklı, altyapısı tamamlanmış ve sosyal donatı alanları ile donatılmış bu yapılar, şehirlerimizin geleceği için güçlü yatırımlardır.” şeklinde konuştu.

HEMŞERİLERE YENİ YAŞAM ALANLARI

Alaşehir’e kazandırılacak bu yeni yaşam alanlarının, hemşerilere huzur, güven ve konfor sağlayacağını kaydeden Baybatur, “Bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda katkı sunacaktır. Manisa’nın her ilçesinde olduğu gibi Alaşehir’de de hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Projenin şimdiden ilçemize, şehrimize ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sürecin en sağlıklı şekilde tamamlanması için tüm kurumlarımızla yakın takibi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.