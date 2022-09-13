TOKİ Başkanı’ndan açıklama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’tan sosyal konutlara dair açıklama geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin mutluluğu içerisindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz.”

TOKİ Başkanı Ömer Bulut konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Sosyal konut çabamıza bugün yenisini ekliyoruz. Evi olmayan vatandaşlarımıza sosyal konut imkanı sunuyoruz.

Özellikle belirtmek isterim ki bu kampanya sosyal konut anlamında tarihi bir kampanyadır. ailelerin mutluluğu iş yerlerinin bereketine bu projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu duygularla kampanyaların hayırlı olmasını diliyorum