TOKİ Başvuruları 5 milyona ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine 5 milyon kişinin başvuru yaptığını belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak adlandırılan ve detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesine başvurular sürüyor. İlk etapta yapılması planlanan 250 bin konutun temel aşaması olan 5 bin konutluk projenin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 25 Ekim’de atılacak. Projeye başvurular ise ay sonuna kadar devam edecek.

BAŞVURULAR 5 MİLYONA DAYANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programları çerçevesinde Sivas’ta basın mensupları ile bir araya geldi. Kurum, kendisine yöneltilen TOKİ başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki bir soruya cevap verdi. Bakan Kurum, şu anda başvuruların 5 milyona dayandığını belirterek, “Şu anda rakam 5 milyona dayandı. 5 milyonu geçiyor. Bir taraftan inceliyoruz. Elediklerimiz var. 2 milyona yakın gencimiz başvurdu. 25 Ekim’de Ankara’da 5 bin konutu inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte, büyük bir heyecanla atıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

TOKİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILACAK MI?

“Şu an başvuru süresini uzatmak gibi bir düşüncemiz yok” diyen Bakan Kurum, “O gün bakarız, vatandaşımızdan gelecek talepler doğrultusunda bu ihtiyacı da gidermeye çalışırız ama zaten vatandaşımız e-devletten, internet ortamından bu başvuruları yapabiliyor. Buna ilişkin de bugüne kadar herhangi bir problem bize yansımadı” dedi.

ARSA BAŞVURULARI 10 EKİM’DE BAŞLIYOR

Bakan Kurum, arsa başvurularının 10 Ekim’de başlayacağını hatırlatarak, “10 Ekim’de arsa başvurularımız başlayacak, 7 Kasım’a kadar sürecek. Bizim hedefimiz bu başvurdular bittikten sonra, hızlı bir şekilde 81 ilimizde büyük bir coşkuyla, adaletli bir seçim ve süreç yönetimiyle, burada kuralar noter huzurunda çekilecek. 2023’ün ilk çeyreğine kadar arsada ve konutta tüm kuraları bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşımız arsa veya konut hangisine müracaat ediyorsa eğer bu manada öncelik hakkını kendisine vereceğiz. İnşallah söz verdiğimiz gibi konutlarımızı 2 yıl içerisinde etaplar halinde teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.