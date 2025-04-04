TOKİ’den Peşin Ödeyene %15 İndirim

TOKİ’DEN BÜYÜK ARSA SATIŞI ORGANİZASYONU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 44 ilde bulunan 552 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Bu önemli satış etkinliği, toplamda 3 milyon 976 bin 625 metrekarelik bir alandan oluşuyor ve alıcılarıyla buluşacak.

AÇIK ARTIRMA TARİHİ VE YERİ

Arsa satışları ne zaman ve nereden yapılacak? Satışlar, 16 Nisan Çarşamba ve 17 Nisan Perşembe günleri, saat 10.30’da başlayacak. İki oturum halinde gerçekleşecek olan açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. İlgilenenler, www.emlakmuzayede.com.tr adresinden online teklif verme imkânına sahip olacak.

ARSALARIN BULUNDUĞU İLLER

Bu arsa satışları, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova gibi birçok ilde gerçekleştirilecek. Toplamda 44 şehirde bulunan arsaların kullanım amaçları arasında çeşitli alanlar yer alıyor:

– Konut

– Ticaret

– Sanayi

– Turizm

– Eğitim ve sağlık tesisleri

– Akaryakıt istasyonu

– Sosyal ve kültürel alanlar

Örneğin; İstanbul Başakşehir için konut ve ticaret, İzmir Aliağa için sanayi ve depolama, Ankara Etimesgut için konut ve sağlık tesisi, Antalya için turizm-ticaret gibi kullanım alanları belirlenmiş durumda.

PAYLAŞILAN ÖDEME KOLAYLIKLARI

TOKİ, arsa satışlarında alıcılara çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim fırsatı sağlanırken, ayrıca;

– Yüzde 25 peşinat ile 48 ay vadeli ödeme seçeneği

– Yüzde 40 peşinat ile 36 ay vadeli ödeme seçeneği

alıcıların tercihine sunuluyor.