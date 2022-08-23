TOKİ için gelir sınırı belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül’de açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesinde konutların aylık taksitleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül’de açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesinde konutların aylık taksitleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı.

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını 13 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

“Gelir sınırı İstanbul’da 16 bin, diğer illerde 14 bin”

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Proje kapsamında İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ’ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak.”

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmaması gerekiyor” dedi.

“İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ 900 TON ASBEST VARSA BUNA İZİN VERMEYİZ”

Bakan Kurum, İzmir Aliağa’da sökümü için izin verilen asbestli geminin durumunun da bakanlık tarafından titizlikle incelendiğini söyledi.

“Miktarın 9,2 ton olduğunu biliyorum, uluslararası mevzuat buna izin veriyor. Bu daha önce de yapılmış, sökülmüş. 900 ton ise biz sokmayız. Tek çevreci kendileri mi? Uluslararası sözleşmelere tabiyiz. Kara sularımızda bakma hakkımız var. Bize bildirilenin dışında bir şey varsa araştıracağız, varsa bir saniye tutmayacağız.”

BAŞKAN ERDOĞAN 13 EYLÜL’DE AÇIKLAYACAK

Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dev projenin tüm detaylarını 13 Eylül’de vatandaşa açıklayacak