Toki İle Malatya Kale, Sağlam Konutlar

MALATYA KALE’DE GÜVENLİ KONUTLAR YAPILDI

TOKİ’nin 2020 Elazığ depreminin ardından Malatya’nın Kale ilçesinde inşa ettiği konutlar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ve 16 Ekim’de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki Kale merkezli depremde hasar görmedi. İlçeden görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “TOKİ ile Malatya Kale’de kale gibi konutlar yaptık. Afetlere dirençli, sağlam, konforlu” şeklinde açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye’nin çeşitli illerinde afetten etkilenen bölgelerde güvenli konutlar inşa etmeye devam ediyor. 2020 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Kale ilçesine TOKİ 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 iş yeri inşa etti. Projenin bir parçası olarak ilçeye 16 derslikli bir okul da kazandırıldı.

BİR HALKTA BÜYÜK GÜVEN VAR

İlçeden görüntüleri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’un açıklamalarının ardından, hak sahibi Neriman Karadağ deprem anında dışarı çıkma gereği hissetmediklerini söyledi. “6 Şubat depreminde bile hiçbir hasar almadık. En son yaşanan deprem çok daha şiddetliydi ama yine de hiçbir hasar almadık. Yapılan TOKİ evleri depreme dayanıklı, güvenli olduğu için hiçbir korku yaşamadık. Allah herkese böyle TOKİ evleri nasip etsin. TOKİ evinden başka ev tanımam” şeklinde görüş bildirdi. Evlerinin sağlamlığına güvenen Karadağ, “Torunlarım da biz de yastığa başımızı rahat koyabiliyoruz. Deprem oluyor mesele, benim eşim çay demliyor. Biz çay içiyoruz” dedi. Ayrıca, Kale ilçesinin olanaklarını da vurguladı.

GÜVENLİ İŞ YERLERİ DE BULUNUYOR

Bakanlığın sunduğu imkanlarla yeni dükkanlarına geçen kuaför Veysel Bilici, çok farklı bir durumdan bahsederek, “Daha önce kaldığım yerde büyük bir travma yaşadık. Her an dükkanın başımıza yıkılacağını hissediyorduk ama burada farklı bir güven var” şeklinde konuştu. Çay ocağı işleten Enes Ayben ise, “TOKİ geldiğinden beri çok şükür hiçbir yıkımla veyahut da bir hasarla karşılaşmadık. Zeminimiz sağlam, yapılar sağlam” diyerek TOKİ konutlarının güvenliğine dikkat çekti. Birsel Baykal ise 6 Şubat depremlerinde kendi evlerinde hiçbir hasar olmadığını ifade etti, “Evimizde herhangi bir çizik, bir çatlak, hiçbir şey olmadı. En güvenilir evler TOKİ’dir diyebilirim” dedi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Kale ilçesinde 268 konut, 1 cami ve 3 iş yerinin yapımına başlandığı da belirtildi.