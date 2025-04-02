TOKİ Konutlarının İnşası Hızla Devam Ediyor

İNŞAAT SÜRECİ HIZLANIYOR

Adana’da depremzedeler için inşa edilen 12 bin 595 TOKİ konutundan 5 bin 895’inin yapımı hızla ilerliyor. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında evleri hasar gören binlerce depremzede için 11 ilde TOKİ tarafından konut yapım süreci devam ediyor. Depremde 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana’da, TOKİ, Çukurova, Ceyhan, İmamoğlu, Sarıçam, Seyhan, Yumurtalık, Tufanbeyli, Kozan ve Karataş ilçelerinde toplamda 12 bin 595 bina inşa etmeyi planladı. Bu binalardan 6 bin 700’ü tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Geriye kalan 5 bin 895 konutun inşaatı ise hızla sürmekte.

TOPLU TAŞIMA VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Konutların inşa edildiği alanlarda ayrıca 8 cami, 2 okul, 17 ticaret merkezi ve 110 dükkanın yapımına da devam ediliyor. İnşaat sürecini yerinde değerlendiren Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, işçilerin 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat çalıştığını belirtti. Karslıoğlu, “2025 yılının sonuna kadar bütün inşaatlarımızın tamamlanmasını bekliyoruz. Yapımı tamamlanan evlere vatandaşlarımız taşınıyor ancak havaların soğuk gitmesi ve okulların devam ediyor olması taşınma sürecini yavaşlatıyor. Haziran ayından sonra taşınmalar daha da hızlanacak” diye ifade etti.