TOKİ Kura Çekilişi Tamamlandı, Anahtarlar Verildi

HATAY’DA DEPREM KONUTLARI İÇİN TAMAMLANAN KURA HEYECANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’dan video konferans ile katıldığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) deprem konutları kura çekilişi töreninde, Hatay’da hak sahiplerine anahtarların teslim edildiğini duyurdu. Antakya Dikmece Mahallesi’nde gerçekleştirilen törende, toplamda 18 bin 348 bağımsız bölümün hak sahiplerine verilirken, bugüne kadar toplam 86 bin 754 kişi ev ve iş yerlerine kavuştu.

KURA HEYECANINA YOĞUN KATILIM

Kura çekilişi sırasında vatandaşlar büyük bir heyecan yaşarken, törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Milletvekili Adem Yeşildal, ilçe belediye başkanları, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve çeşitli protokol üyeleri katılım gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

Hedeflerinin yıl sonuna kadar 452 bin konutu hak sahiplerine teslim etmek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hatay’da Uzun Çarşı, Habibineccar Cami, Kurtuluş ve Kemalpaşa Caddelerini tarihi kimliği ile yeniden bütünleştiriyoruz” söyleminde bulundu. Kura sırasında ismi çıkan bazı vatandaşlara, temsili olarak protokol üyeleri tarafından evlerinin anahtarları teslim edildi.