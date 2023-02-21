TOKİ ödemeleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün deprem bölgesi Hatay’a gitti. Buradaki incelemelerin ardından bilgi veren Cumhurbaşkanı, ”Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz.” dedi. ”Her konuda vatanımıza sahip çıktık, çıkıyoruz.” mesajını da veren Erdoğan, 11 ildeki TOKİ taksit ödemelerinin 3 ay ertelendiğini söylerken kamu bankalarında depremde vefat edenlerin kredi borçlarının sileceğini de duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli bugün deprem bölgesi Hatay’a giderek incelemelerde bulundu.

Depremzedelerle bir araya gelen iki lider, çalışmaları yerinde inceledi.

Ardından Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

”Her konuda vatanımıza sahip çıktık, çıkıyoruz. Kahramanmaraş merkezleri depremler etki alanı ve yıkım gücü olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir hadise olarak değerlendiriliyor. Kırılan 5 fay hattı 7 metrelik yer değiştirmeye yol açtı.

”TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK”

Sarsıntının sebep olduğu yıkıma, çetin kış şartları da eklenince kimi eksikliklerin yaşandığını biliyoruz. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımı, kurumlarımı harekete geçirdik. Devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik.

”HASAR TESPİTİ TAMAMLANMAK ÜZERE”

Bölgede 6 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden evlerinin hasar durumu raporuna ulaşabilir. Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834’ü buldu.

Konteyner sayısını 200 bine kadar çıkarabileceğiz. Çadır kent ve koyteyner kentlerlerde barınan vatandaşlarımızı 1 yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacağız. Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi.

Mart ayında Hatay’da 40 bin 426, Kahramanmaraş’ta 45 bin 67, Adıyaman’da 25 bin 882, Gaziantep’te 18 bin 544 konutun inşasına başlanacak.

Yine Mart ayında Elazığ’da 3 bin 750, Adana’da 2 bin 500, Kilis’te ise 250 konutun inşası gerçekleşecek.

”YAPILAŞMA OVALARDA OLMAYACAK”

Şehirlerimizin tamamını yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. Yeni konutları zemin kalitesine bakarak yapacağız. Güçlendirme diye bir mantıkla inşa yapmayacağız. Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz. Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz.

TOKİ TAKSİTLERİNE ERTELEME KARARI

Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik. Kamu bankaları vefat edenlerin kredi borçlarını siliyor.

Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası’ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.

Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz.

‘Hatay için hemen şimdi’ diyerek başlattığımız acil eylem planı çerçevesinde Hatay’ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz. Kentsel dönüşüm planlarımızı vatandaşım engellemesin. Bu konuda adımlar atıyorsak vatandaşlarımız bize yardımcı olsun. Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz.

Hatay’ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara iltifat etmeyin. Hatay’ın demografik yapısını değiştirmeye evelallah kimsenin gücü yetmez.”