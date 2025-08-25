TOKİ, Osmaniye Yaverpaşa’da Konutlar Tamamladı

BAKAN KURUM’DAN DEPREM KONUTLARI AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye Yaverpaşa Mahallesi’nde inşa edilen deprem konutlarıyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “Söz verdiysek, yaparız” diyerek projenin tamamlanmasına yönelik güvence verdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Yaverpaşa Mahallesi’nde 108 bin metrekarelik alana, 50 bloktan oluşan 1017 deprem konutu inşa edildi. Bu konutlar, altı ay içinde tamamlanarak mart ayında hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, 300 kişilik bir caminin ve 10 ticarethanenin yapımında da sona yaklaşıldı.

PROJENİN TAMAMLANMA SÜRECİ

TOKİ Uzmanı Tuğrul Cantürk, 1017 konutun Aralık 2024’te projenin planlandığı şekilde tamamlandığını belirtti. Cantürk, “TOKİ olarak sadece konut üretmekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal yaşamı destekleyen alanları da projelerimize dahil ediyoruz. Bu kapsamda bulunduğumuz alanda çocuk oyun alanları ve spor sahaları da tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur” diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN MEMNUNİYET İFADELERİ

Hak sahibi vatandaşlardan Selda Barış, yeni taşındıkları evlerinden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, “Bakanımıza güvendiğimiz için bekliyorduk. ‘Hiçbir zaman aksilik olmaz’ dedik. Çok şükür evlerimize kavuştuk. Allah olmayanlara nasip etsin” dedi. Zeynep Kocaman, ekiplerin gece gündüz çalışarak konutları teslim ettiğini belirterek, “TOKİ yapılacak, sizler oraya yerleştirileceksiniz dendiğinde açıkçası inanmamıştım. Ama 11 il, ilçesi, köyü yapmak, bu kadar evi, sosyal alanları yapmak gerçekten mucize” şeklinde konuştu.

KİMSE İNANMAKTA ZORLANDI

Halil Gök ise 6 ayda bu konutların bitmesine şaşırdığını dile getirerek, “6 ayda bu konutu yapmak her babayiğidin harcı değildir. 3 aydan beri de buradayız. Umduğumuzdan daha güzel, daha ferah ortam” dedi. Hacer Gök ise evinin umduğundan daha güzel olduğunu belirterek, “Hayalimdi, ‘Yeni evime gidersem güzel güzel süslerim’ dedim. Her şeyiyle düşünülmüş, yapılmış. Devletimiz yapmış. Bundan sonra da mutlu, güzel günlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.