TOKİ taksitleri sabit mi olacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), ucuz konutlarının ödemeleriyle ilgili merak edilenlere yanıt geldi.

Kura çekilişi sonucunda ev almaya hak kazanan kişiler sözleşme sonrası taksitleri ödemeye başlayacak. 240 ay vade yani 20 yılda ödenecek konutlarda taksitler değişiklik gösterecek. Sözleşmede yazan maddelere göre, memur maaşına yapılacak zam göz önüne alınarak TOKİ taksitleri her yıl zamlanacak. Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına zam geldiği düşünülürse, TOKİ taksitleri sabit olmayacak ve 20 yıl boyunca artış gösterecek.

TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarda aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitler olacak. Bu taksitlerin miktarı inşa edilecek konuta ve daireye göre değişiklik gösterecek. Ayrıca taksit miktarı yıldan yıla artacak.

850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile satışa sunulacak. Aynı değişiklik ve artış bu konutlar için de olacak

İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

PROJELER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih detayı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak.” ifadelerinde bulundu.

Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

BİR YIL İKAMET ŞARTI VAR

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

EN FAZLA 18 BİN LİRA GELİR ŞARTI

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.