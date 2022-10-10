TOKİ’den e-Devlet açıklaması

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ‘İlk Evim İlk Yerim’ kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvuruların yarın başvurulacağını duyurdu.

TOKİ’den yapılan açıklamada, ” Yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor.” ifadeleri kullanıldı.

TOKİ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kapsamında vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanmaktadır. Kısa bir süre içerisinde sorun giderilecek ve başvurular alınacaktır. Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur.”