TOKİ’den indirim kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ indirim kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap veren bir kurum olan TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan’da başlatılacak olan yeni bir kampanya duyurdu.

TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa alan vatandaşlara yönelik müjdeli haberi paylaşan Bakan Kurum, “Biliyorsunuz, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenliyoruz. Tabi TOKİ’miz bunu daima yapıyor. Çünkü TOKİ halkın ihtiyaçlarına, taleplerine istisnasız cevap veren bir kurumdur, halkın kurumudur.” ifadelerine yer verdi.

“BİNLERCE KARDEŞİMİZİN MERAKLA BEKLEDİĞİ YENİ KAMPANYAYI 24 NİSAN’DA BAŞLATIYORUZ”

Bakanlık olarak sürekli yaptıkları kampanyalarda değişen indirim oranlarıyla vatandaşlara bir ödeme kolaylığı sağladıklarına dikkati çeken Bakan Kurum, “Binlerce kardeşimiz de bu kampanyalardan istifade ediyor. Şu anda kardeşlerimizin merakla beklediğini biliyorum. Şimdi de yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan’da başlatıyoruz.” dedi.