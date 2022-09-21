TOKİ’den indirim müjdesi! Erdoğan açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir müjde vereceğini açıkladı.

Bakan Kurum, TOKİ’den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

TOKİ’den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanya yolda. Kampanyanın ayrıntılarını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından sosyal medyadan yapıldı.

Kurum, ”Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var” dedi ve ayrıntılarını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağını duyurdu.

”İNDİRİM KAMPANYAMIZ HAZIR”

Kurum sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde vererek, “Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz”