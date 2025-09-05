TOKKDER Raporu, Hibrit Araç Payını Artırdı

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI ARTIYOR

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) tarafından hazırlanan rapor, operasyonel araç kiralama pazarında hibrit ve elektrikli araçların payının yüzde 11,8’e ulaştığını gösteriyor. TOKKDER, bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ işbirliğiyle bu yılın ilk yarısına ilişkin “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Raporda belirtilen bilgilere göre, operasyonel araç kiralama sektörü, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 6,5 daralma yaşadı. Bu dönem içerisinde sektörün filosunda bulunan araç sayısı 235 bin 400’e düşerken, sektörün aktif büyüklüğü 302 milyar lira olarak kaydedildi.

MARKA PREFERANSLARI

Rapora göre, Türkiye operasyonel araç kiralama sektöründe Renault, yüzde 18,6 payla en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. Bunu sırasıyla Fiat yüzde 16, Toyota yüzde 9, Volkswagen yüzde 8,8 ve Ford yüzde 8 ile takip etti. Kiralanan araçların bileşimine bakıldığında, kompakt sınıf araçların payı yüzde 46,6 olarak belirlenirken, küçük sınıf araçların payı yüzde 31,4, üst-orta sınıf araçların payı ise yüzde 10 oldu. Hafif ticari araçların sektördeki payı da yüzde 7 olarak tespit edildi. Yakıt türleri açısından değerlendirildiğinde, hibrit ve elektrikli araçların payındaki artışın devam ettiği gözlemlendi. Kiralamalarda benzinli araçlar yüzde 59 ile ilk sırada yer bulunurken, bunu yüzde 29,2 ile dizel araçlar ve yüzde 11,8 ile hibrit ve elektrikli araçlar izliyor.

GÖVDENİN TERCİHİ

Operasyonel araç kiralama sektöründe gövde tipine göre yapılan tercihlerde sedan araçlar, yüzde 42,4 ile öncelikli tercihler arasında bulunuyor. Bu seçimin ardından hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 25,9, SUV araçlar yüzde 23 ve station wagon gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 0,8 oranında kiralanıyor. Yılın ilk yarısında, sektör 24,5 milyar lira vergi ödedi ve geçen yıl 95,8 milyar liralık araç alımında bulunmasına rağmen, bu yıl için araç alımı için 50,7 milyar lira harcadı.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, kaynaklarını verimli kullanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları araçları temin etmek için operasyonel kiralamayı tercih ettiğini belirtti. “Sağlıklı analiz yapan her şirketin kiralamayı tercih etmesi lazım. Kiralama dünyada da büyüyor, bizde de büyümeye devam edecektir.” ifadesini kullanan Tangün, şirketlerin böylece öz kaynaklarını ve kredi limitlerini ana faaliyet alanlarında kullanma imkanına sahip olduğunu, ayrıca araç sahipliğinden kaynaklanan maliyet kalemleri ve riskleri de azaltmış olduğunu vurguladı. Ülkede iş amaçlı kullanılan araçların yalnızca yaklaşık yüzde 10’unun operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edildiğine dikkat çeken Tangün, sektörün büyüklüğünü artırmak için operasyonel kiralamanın faydalarını anlatarak KOBİ’lerin de artan bir şekilde bu yöntemi tercih etmesini sağlamak gerektiğini ifade etti.