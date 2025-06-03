Toklu Deresi’nin Taşması Sorun Yaratıyor

TOKLU DERESİ’NİN TAŞMASI BÖLGEYİ ETKİLEDİ

Trabzon’un Toklu mahallesine ismini veren Toklu Deresi’nin taşması ve debisinin yükselmesi, Ortahisar ilçesinin 2 Nolu Beşirli mahallesi civarındaki eski devlet sahil yolunun sular altında kalmasında etkili oldu. Ortahisar ilçesinde sabah saat 08.30’dan öğle 11.30’a kadar süren aralıksız yağmur, şehir merkezindeki pek çok yol, kavşak ve alt geçidin suyla dolmasına yol açtı.

ARAÇLAR SU İÇİNDE MAHSUR KALDI

Yağmurun en yoğun olduğu bölgelerden biri 2 Nolu Beşirli mahallesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasındaki eski devlet sahil yolu oldu. Bu alanda yaklaşık 50 araç, sular içinde mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerinin de su baskınına uğradığı bildirildi. Toklu Deresi’nin taşması, yağışla birlikte debisinin artması, mazgalların ve dere yataklarının çöp ve diğer atıklarla tıkanması gibi nedenler, dağlardan akan sel sularının eski devlet sahil yolunu göle dönüştürmesine neden oldu.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Toklu Deresi’nin taşması sonucunda, birçok fındık bahçesi ve tarım arazisi de ciddi zararlar gördü. Bölgedeki su baskınları, yağışların devam etmesiyle birlikte, daha fazla risk taşıyor.