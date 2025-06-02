Toklümen Köyü’nde Sel: 3 Ev Tahliye

SEL FELAKETİ KIRŞEHİR’DE YAŞANDI

Kırşehir’in Toklümen köyünde meydana gelen aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açtı. Gün içerisinde etkili olan yağışlar, gece saatlerinde şiddetlendi ve sel halini aldı. Olayın bildirilmesinin ardından, Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. İlk incelemelerde bir evin kısmi olarak çöktüğü belirlenirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı tespit edildi.

TAHLİYELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sel nedeniyle üç evin temelden su alması nedeniyle, bu evlerde yaşayan vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edildi. Afet bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürürken, Kırşehir İl Özel İdaresi’nden 6 personel, 1 tır, 1 kepçe, 1 arazi aracı ve 1 vidanjör bölgeye yönlendirildi. Ayrıca MEPAŞ’tan 2 personel ve 1 sepetli araç, Kırşehir İtfaiyesi’nden 2 personel ve 1 araç, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı’ndan ise 7 personel ve 2 araç görevlendirildi. Toplamda 21 personel ve 10 araç afet bölgesinde görev başında.

VATANDAŞLAR ŞİDDETLİ YAĞIŞI ANLATIYOR

Toklümen köyünde etkilenen vatandaşlardan Aydın Biçer, o anları “Bir hışırtı geldi, evde eşimle otururken sonrasında ne olduğunu anlamadık” sözleriyle anlattı. Diğer bir vatandaş Bülent Şen ise, “Her şey 20 dakika içerisinde oldu, bitti. Ne olduğunu anlayamadık, perişan olduk” diyerek yaşadıkları şok içinde olduklarını ifade etti.