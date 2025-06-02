Toklumen Köyü’nde Sel Hasarı İncelemesi

SEL HASARINA YERİNDE GÖZLEMLEME

Kırşehir’in Toklumen köyünde sağanak sonrası oluşan selden kaynaklanan hasarın tespiti amacıyla bölgede detaylı incelemeler yapıldı. İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan ve İl Genel Meclis Üyeleri Emrah Doğan ile Mehmet Güner’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç’ın bulunduğu heyet, selden etkilenen köydeki durumu değerlendirmek için bir araya geldi. Heyet, hasar gören evlerin sahipleriyle iletişime geçerek pastanın dileklerini iletti.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Sel felaketinde çökme ve hasar yaşayan evleri yerinde inceleyen heyet, su tahliye ve temizlik çalışmaları yürüten ekiplerle de bilgi alışverişinde bulundu. Seher Ünsal, Toklumen köyündeki taşkınların ardından bölgeyi ziyaret ettiklerini ve vatandaşlarla görüştüklerini ifade etti. Ünsal, “Maalesef yıkılan ev ve hasarlı evler bulunuyor. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Bölge için hep birlikte elimizden geleni yapmak için uğraşacağız, yaraları saracağız. Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın.” şeklinde açıklamalarda bulundu.