Toklümen Köyünde Sel: 3 Ev Tahliye Edildi

SEL FELAKETİ SONRASI OLASI HASAR

Kırşehir’in Toklümen köyünde aşırı yağışlar neticesinde sel ve su baskınları meydana geldi. Gündüz saatlerinde başlayan yağışlar, gece saatlerinde etkisini artırarak sele dönüştü. Olayda bir ev tamamen yıkıldı. Bu gelişme sonrasında, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve bölgeye Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gönderildi. İlk incelemelere göre bir evde kısmi çökme meydana geldiği, ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirlendi. Toplamda üç evin temelden su alması sebebiyle bu evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

İLK YARDIM VE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Afet bölgesindeki çalışmalara devam edilirken, Kırşehir İl Özel İdaresi’nden 6 personel, 1 tır, 1 kepçe, 1 arazi aracı ve 1 vidanjör yönlendirildi. Ayrıca MEPAŞ’tan 2 personel ve 1 sepetli araç, Kırşehir İtfaiyesi’nden 2 personel ve 1 araç ile Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı’ndan 7 personel ve 2 araç olay yerinde görevlendirildi. Toplamda 21 personel ve 10 araç, yaşanan olayın ardından hızlı bir şekilde yerel müdahalelerde bulundu.

VATANDAŞLARDAN DUYURULAN ŞOK EDİCİ GÖRÜŞLER

Toklümen köyünde felaketin etkileri altında kalan vatandaşlardan Aydın Biçer, o an yaşadığı durumu, “Bir hışırtı geldi. Evde eşimle otururken sonrasında ne olduğunu anlamadık,” şeklinde tanımladı. Diğer bir mağdur olan Bülent Şen ise, yaşanan ani değişim hakkında, “Her şey 20 dakika içerisinde oldu, bitti; ne olduğunu anlayamadık, perişan olduk” dedi.