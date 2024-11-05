Tokyo Borsası’nda İşlem Saatleri Uzatıldı

İŞLEM SAATLERİ UZATILDI

Tokyo Borsası, yabancı yatırımcıları çekme ve işlem faaliyetlerini artırma hedefi doğrultusunda, bugün itibarıyla işlem saatlerini 30 dakikayla uzattı. Japan Exchange Group Inc. tarafından yapılan açıklamaya göre, 70 yıl sonra ilk kez kapanış saatinin uzatılmasıyla birlikte Tokyo piyasası, bir saatlik öğle yemeği molası da dahil olmak üzere yerel saatle 09:00’dan 15:30’a kadar aktif olacak.

PİYASANIN GEÇMİŞİ VE DEĞİŞİKLİKLER

Piyasanın işlem saatleri en son Kasım 2011’de sabah seansının kapanış saatinin 30 dakika uzatılmasıyla 11:30 olarak belirlenmişti. Tokyo Borsası’nda yaklaşık 4.000 şirket bulunuyor ve yapılan uzatmanın, yatırımcılara sistem kesintisi gibi olası sorunlarda işlem yapabilmeleri için daha fazla süre sağlayacağı belirtiliyor.