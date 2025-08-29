Tokyo’da 2025 Olimpiyatları’na 6 Sporcu Katılacak

JAPONYA’DA DÜZENLENECEK OLİMPİYATLARA MUĞLA’DAN KATILIM

Japonya’nın Tokyo kentinde 15-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları’na Muğla’dan katılan 6 sporcu belirlendi. Türkiye’yi ve Muğla’yı bu organizasyonda temsil edecek sporcular, masa tenisinde Rüzgar Alp Yalçınkaya, yüzmede Can Akpınar ve bisiklet branşında ise Gamze Korkmaz, Ali Korkmaz, Ufuk Geyik ve Emre Samet Balcı olarak açıklandı.

MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Muğla’nın yetiştirdiği, Muğla’nın evlatları olan sporcularımızla gurur duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında “Son yıllarda yapılan tesisleşme hamleleri, sporun tabana yayılması ve gençlerimize sunulan imkanlar sayesinde Muğla’dan uluslararası başarılar çıkmaya devam ediyor” denildi. Ayrıca, sporcuların Tokyo’da elde edeceği başarıların, hem ülkeyi hem de Muğla’yı temsil etmesine olan inançlarının tam olduğuna vurgu yapıldı. “Bu gurur, sadece sporcularımızın değil; antrenörlerimizin, ailelerimizin ve spor sevdalısı tüm Muğlalıların başarısıdır. Yolunuz açık olsun gençler!” denildi ve Tokyo’daki tüm sporculara başarı dilekleri iletildi.