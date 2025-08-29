Tokyo’da Özür Dileme Olayı Yaşandı

JAPONYA’DA TARİHİ OLAY

Japonya’da hukuk tarihinde nadir görülen bir durum yaşandı. Tokyo polisi ve savcıları, uzun süreli gözaltı ve reddedilen kefalet talepleri neticesinde kanser tedavisi alamadan hayatını kaybeden makine mühendisi Shizuo Aishima’nın mezarının başında özür diledi. Yetkililer, çiçek sunarak eğilme jestiyle hatalarını kabul etti. Tokyo yakınlarındaki Ohkawara Kakohki şirketinin yöneticilerinden biri olan 72 yaşındaki Aishima, 2020 yılında şirketin ürettiği sprey kurutucu makinelerin yasa dışı ihracatı iddiasıyla tutuklandı. Polis, bu makinelerin biyolojik ajan üretiminde kullanılabileceğini öne sürdü. Ancak şirket yöneticileri, bu suçlamaları sürekli olarak reddetti.

SAĞLIK HAKKINDAKİ İHLAL

Aishima, gözaltındayken mide kanseri teşhisi aldı. Avukatı, uygun tıbbi tedaviye erişebilmesi için sekiz kez kefalet talebinde bulundu. Ancak tüm başvurular reddedildi. Aishima, dışarıda bir hastaneye sevkedildiğinde tedavi için çok geçti. Aishima, savcıların suçlamaları düşürmesinden yalnızca beş ay önce, Şubat 2021’de yaşamını yitirdi. New Haven Register’da yer alan habere göre; Tokyo Büyükşehir Polis Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Tetsuo Kamata, Aishima’nın mezarında yaptığı açıklamada, “Yasa dışı soruşturma ve tutuklamadan dolayı derinden özür diliyoruz” dedi. Tokyo Bölge Savcılığı Başsavcı Yardımcısı Hiroshi Ichikawa da Aishima’nın mezarı başında dua ederek, kefalet taleplerinin haksız yere reddedildiğini kabul etti ve bu durumun Aishima’yı tedavi hakkından mahrum bıraktığını belirterek, “Çok üzgünüz” dedi.

ŞİRKET GİBİ YARGILANAN DİĞER YÖNETİCİLER

Aishima’nın eşi, yetkililerin özrünü kabul ettiğini ancak kendilerini affetmeyeceğini ifade ederek, eşinin kendisine “Neden bana böyle yapıyorlar, anlamıyorum” dediğini aktardı. Aishima ile birlikte şirket başkanı Masaaki Okawa ve eski yönetici Junji Shimada da aynı suçlamalarla yargılanmış, fakat dava Temmuz 2021’de düşmüştü. Şirket, Eylül 2021’de Tokyo metropol yönetimi ve merkez hükümete karşı tazminat davası açtı. Tokyo Yüksek Mahkemesi, haziran ayında üç yöneticinin tutuklanma ve suçlanma sürecini hukuka aykırı buldu. Mahkeme, hükümetin yöneticilere toplamda 166 milyon yen (1,12 milyon dolar) tazminat ödemesine karar verdi. Bu durum, Japonya’nın adalet sistemine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

UZUN GÖZALTILAR VE KEFALET SİSTEMİ

Geçtiğimiz yıl, 1966’daki bir dörtlü cinayet davasında haksız yere mahkum edilen ve ülkenin en uzun süre hapis cezasına çarptırılan mahkum Iwao Hakamada’nın beraat etmesiyle benzer bir adalet skandalı gündeme gelmişti. Aishima’nın hikayesi, Japonya’da uzun gözaltı süreleri ve kefalet sistemindeki katılığın bir kez daha tartışılmasına yol açtı.