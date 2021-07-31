Tokyo Olimpiyatları’nda vaka sayısı artıyor

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüs spor camiasını da sarsmaya devam ediyor.
Japonya’da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 241’e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 21 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 21 kişi arasında turnuva kapsamında hizmet veren 14 sözleşmeli çalışan ve 7 resmi yetkili yer aldı.
Son bir günde müsabakalarda yarışan sporcular arasında COVID-19’a yakalanan olmadı.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları’na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 241’e çıktı.