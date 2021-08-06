Tokyo’dan bir güzel haber daha

2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında milli güreşçimiz Taha Akgül bronz madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur’u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe’de yapılan müsabakada 30 yaşındaki milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti.

Yaptığı atakla 3-0’lük üstünlük yakalayan Taha Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren milli güreşçi yaptığı ataklarla sayı almaya devam etti ve karşılaşmayı 5-0 kazanarak bronz madalya kazandı.

Rio 2020’de altın madalya alan Taha Akgül, Tokyo 2020’yi ise bronz madalya alarak tamamladı.

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Bir bronz madalya da Ali Sofuoğlu’ndan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 14’üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı

Nippon Budokan’da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore’den Heejun Park’la karşılaştı.

Ali, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

Ali’nin bu madalyası aynı zamanda Türkiye’nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

101. madalya Merve Çoban’dan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.

Nippon Budokan’da düzenlenen karate müsabakalarında Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic’le karşılaştı.

Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı 3. sırada tamamladı.

Merve Çoban, 61 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Tokyo 2020’de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3’e çıktı.