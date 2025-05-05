Toledo’da Kablo Hırsızlığı Trafiği Kötü Etkiledi**

KABLO HIRSIZLIĞI YOLCU SEFERLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

İspanya’nın Toledo kentinde gerçekleşen kablo hırsızlığı, demir yollarındaki seferlerin aksamasına yol açarak 10 binden fazla yolcunun seyahatini olumsuz etkiledi. Elde edilen bilgilere göre, 1 Mayıs hafta sonu tatili için seyahat eden binlerce kişi yolda kaldı. Gerçekleştirilen hırsızlık olayı, başkent Madrid ile Sevilya arasındaki hızlı tren hattında önemli gecikmelere neden oldu ve 30 tren seferi durdu.

SORUMLULAR BULUNMALI

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, bu durumu “ciddi bir sabotaj” olarak nitelendirirken, sorumluların tespit edilmesi için halktan işbirliği çağrısı yaptı. İspanyol demir yolu şirketi Renfe’nin yöneticisi Alvaro Fernandez de Heredia, X hesabından yaptığı açıklamada, kablo hırsızlığı nedeniyle meydana gelen aksaklıkların büyük oranda giderildiğini belirtti. Alvaro Fernandez, çalınan kabloların trenlerin hızında kısıtlamalara yol açtığını ve bu nedenle yaklaşık bir saatlik gecikmelerin yaşandığını ifade etti.

GECİKEN SEFERLER VE ETKİLERİ

Ayrıca, de Heredia, etkilenen 30 trenin 3’ünün hedef istasyona varamadığını aktardı. İspanya Ulaştırma Bakanlığı, kablo hırsızlığının dün akşam saatlerinde 4 ayrı noktada meydana geldiğini ve bu sebeple demir yolu hizmetlerinde gecikmeler yaşandığını duyurdu. Geçen pazartesi, ülkede meydana gelen elektrik kesintisinin ardından, kablo hırsızlığı nedeniyle yaşanan aksaklıklar sosyal medyada ve bazı siyasiler tarafından hükümete yönelik eleştirilere yol açtı.