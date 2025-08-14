Tolga Demir Baraj Gölü’nde Boğuldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, baraj gölü üzerine inşa edilmiş bir restoranda meydana gelen üzücü bir olayda, Tolga Demir (32) suya atlayarak boğuldu. Olay, saat 08.30 sıralarında Manavgat’a bağlı Karavca Mahallesi’nde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Demir’in, ‘Göle girmek tehlikelidir’ yazılı olan uyarı tabelasının hemen birkaç metre ilerisinden suya atladığı gözlemlendi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Tolga Demir’in suya atladıktan kısa bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ve Side sualtı kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, su içerisinde yaptıkları aramalar sonucunda Demir’in cansız bedenine ulaştı. Olayın ardından, cenaze gerekli işlemler için morga gönderildi.

KAMERAYA YANSIYAN ANLAR

Tolga Demir’in suya girişi, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Demir’in önce kıyafetlerini çıkardığı, ardından demir korkuluklardan balıklama suya atladığı anlar net bir şekilde görüldü. Olayla ilgili incelemeler halen devam ediyor.