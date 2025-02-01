Tolga Karel’den Ayşe Barım Açıklaması Geldi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini üstlenen Barım hakkında sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek, maddi gerçeğin aydınlatılması amacıyla kendi inisiyatifiyle soruşturma başlattı. Bu süreçte, birçok ünlü isim ifade vermek zorunda kaldı. ID İletişim’in kurucusu olan Barım ile ilgili Tolga Karel’den yeni yorumlar gelmeye devam ediyor.

TOLGA KAREL’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Uzun zamandır oyunculuk kariyerine son veren ve ABD’de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, sabah.com.tr’ye verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Karel, 15 Temmuz darbe girişiminden önce sektörde iki farklı gruptan bahsederek, “Bu iki gruptan biri FETÖ’cülerdi; diğer ise yurt dışı sermayesinin desteklediği Ayşe Barım ve onun cemaatiydi” dedi. Karel, sektörden uzaklaşma sebebini açıklarken, 2015 yılına ve FETÖ’nün etkilerine dikkat çekti.

KAREL’DEN FETÖ’YLE MÜCADELEYE DESTEK

‘Kod Adı: KOZ’ filminin FETÖ’nün karanlık amaçlarını ifşa eden ilk yapım olduğunu vurgulayan Karel, şu ifadeleri kullandı: “Bu filmi yapanlar ve oynayanlar, Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizden dolayı bu projede yer aldık. Devletin içine sızmış Fetullahçı örgütün açıklarını ortaya çıkaran bir film oldu.” Karel, bu projeden sonra kariyerinin sona erebileceğini bildiğini belirtti ve “Bu filmden sonra darbe girişimi öne alındı” dedi. Karel, bu gücün FETÖ’cülerin başarısızlığında etkili olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Karel, “Sektörde iki taraf vardı. Biri Fetullahçılar, diğeri Ayşe Barım” diyerek, bu yapılanmaların ortaya çıkmasının önemli olduğunu vurguladı. Karel, “Fetullah Gülen terör örgütü çökertildi, sektör de çöktü. Şimdi bu alan diğer yapıya kaldı, bu yüzden geç kalınmış bir operasyon diyorum” şeklinde konuştu. Karel, “Ben vatan sevgisi ile dolu bir adamım. Bu filmden sonra sektöre dönenler oldu. Ancak ben dönmek istemedim” dedi.

AMERİKA LOBİSİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Karel, daha önceki açıklamalarında, “İşin içinde Amerika lobisi ve Ermeni sermayesi var. Disney, Netflix ve Amazon Türkiye’de bu nedenle var” ifadelerinde bulundu. İki Türk yapımcıyı da işaret eden Karel, bu yapıların sürekli bir araya geldiğini ve Türk toplumunu yeniden dizayn etme çabası içerisinde olduğunu belirtti. Karel, “Bak şimdi Güney Kore’de toplum ahlakı paramparça” diyerek, mevcut durumu eleştirdi.