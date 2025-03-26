Haberler

Tolga Karel’den Özgür Özel’e Tepki

TOLGA KAREL’İN YENİ GÜNDEMİ

2005-2010 yılları arasında yayınlanan ‘Yaprak Dökümü’ dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Tolga Karel, 2016 yılında oyunculuk kariyerine son vererek, eşi Sarah Scott ile evlenip Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşti. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden ekonomi, siyaset ve genel gündemle ilgili sık sık görüşlerini paylaşıyor.

Tolga Karel, en son sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Özgür Özel’in boykot çağrısına karşı görüşlerini dile getirdi. Hesabında “Milleti, gencecik insanları sokağa döktünüz yetmedi Türkiye’nin gözbebeği markaları karalıyorsunuz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sükûnetli ve peygamber sabrı gösteriyor. Hukuku tanımıyorsunuz, kanunu tanımıyorsunuz ben daha ne diyeyim.” ifadelerine yer verdi.

Karel, diğer bir paylaşımında ise “Bugün Amerika Türkiye’den yumurta ithalatına başladı. Adamlar çıkmış Türk markalarını boykot ediyorlar. Allah size akıl fikir versin inadına Erdoğan” diyerek Amerika’nın Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerine dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Burdur’da Operasyon: 29 Gözaltı, 3 Tutuklama

Burdur'daki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 29 kişi gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı ve birçok yasa dışı malzeme ele geçirildi.
Haberler

Karademir’den Esnafa Destek Çağrısı

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir, Ramazan Bayramı öncesi konteyner çarşı esnafına destek olunmasını istedi ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.