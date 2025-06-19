Tolga’nın T. Bebeği Evin Penceresinden Attı

OLAYIN BAŞLANGICI VE TARTIŞMA

Çorlu ilçesinde fabrika işçisi olan Tolgahan T., Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak’taki evinde 2 çocuğunun annesi Şirin T. ile bir tartışma yaşadı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın ardından Şirin T., 4 aylık erkek bebekleri K.A.T.’yi evde bırakarak annesinin yanına gitti. Bu duruma öfkelenen Tolgahan T., bebeği kucağına alarak 3 katlı binanın 3’üncü katındaki evinin penceresinden aşağıya atmaya kalkıştı.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Polis, kucağında bebeğiyle pencerede bulunan Tolgahan T.’yi ikna etmek için yoğun bir çaba içerisine girdi. İkna çalışmaları 1 saat sürdü, ancak başarılı olamayınca polis ekipleri operasyon yapma kararı aldı. Bu esnada itfaiye ekipleri de aşağıya şişme yatak serdi.

POLİS OPERASYONU VE BEBEĞİN KURTARILMASI

Eve girmeye çalışan polis ekipleri, Tolgahan T.’nin kapının arkasını koltuklarla kapatması nedeniyle zorluk yaşadı. İtfaiye merdiveni ile pencereye yaklaşan polis, Tolgahan T.’yi ikna etme çabalarını sürdürdü. Bir süre sonra kapıdan ve pencereden eve girmeyi başaran ekipler, Tolgahan T.’yi etkisiz hale getirdi ve bebeği kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen bebek, durumu iyi bir biçimde Anne Şirin T.’ye teslim edildi. Annesine kavuşan bebek, gözyaşlarına hakim olamayan Şirin T.’nin kollarında bulundu.

GÖZALTINA ALINMA İŞLEMLERİ

Tolgahan T. ise ters kelepçe takılarak gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Olay, çevrede büyük bir şaşkınlık ve endişe yarattı.