Tolga Sarıtaş’tan Babası Olma Açıklaması

ÜNLÜ OYUNCU TOLGA SARITAŞ’TAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, Bebek’te görüntülendiği sırada basın mensuplarının evlilik ve babalık hakkında yönelttiği sorulara içten yanıtlar verdi. ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Güneşin Kızları’, ‘Baba’ ve ‘Teşkilat’ gibi projelerle kariyerinde hızla ilerleyen 33 yaşındaki Tolga Sarıtaş, önceki akşam yürüyüş yaparken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

EVLİLİK VE BABALIK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Sarıtaş, gazetecilere, “Her şey yolunda. Dizi ve set devam ediyor.” diyerek projelerinin sürdüğünü belirtti. Evlilik ve babalık konusundaki sorulara ise, “Evlilik güzel gidiyor. Baba olmayı tabii ki istiyorum. Ama bu işler nasip kısmet işi” şeklinde yanıt verdi ve ardından evinin yolunu tuttu.

ÇEŞME’DE DÜZENLENEN DÜNYA EVİNE GİRİŞ

‘Tolga Sarıtaş, ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’, ‘Güneşin Kızları’ ve ‘Kayıp Şehir’ gibi projelerde yer aldı. Modacı Zeynep Mayruk ile uzun süredir birlikte olan Sarıtaş, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Mayruk’a evlenme teklif etmişti.

Sarıtaş ve Mayruk, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir nişan töreniyle şubat ayında nişanlanmıştı. Ünlü çift, haziran ayında Çeşme’de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Zeynep Mayruk, dantel detaylı straplez gelinlik tercih ederken, Tolga Sarıtaş ise beyaz bir smokin giymişti.