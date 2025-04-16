Tolga Yılmaz’ın Babası Vefat Etti

ACILI HABERİN DUYURULMASI

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’ın babası Tayyar Yılmaz’ın vefat ettiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, bu üzücü durumu sosyal medya üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’ın babası Tayyar Yılmaz’ın hayatını kaybettiği ifade edildi. Duyuruda, “Merhuma Allah’tan rahmet, başta sayın müdürümüz ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz” denildi.

VALİDEN TAZİYE MESAJI

Eskişehir Vali Hüseyin Aksoy, Müdür Yılmaz’a taziye mesajı gönderdi. Vali Aksoy, mesajında, “İl Emniyet Müdürümüz Tolga Yılmaz’ın değerli babası Tayyar Yılmaz beyin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” şeklinde ifadelerde bulundu.

DUYGUSAL DESTEK

Bu acı olay, Eskişehir’deki toplumu derinden etkiledi ve pek çok kişi, Yılmaz ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Tayyar Yılmaz’ın, yakınları ve dostları tarafından nasıl hatırlandığı, yaşanan duygusal anların önemini bir kez daha ortaya koydu.